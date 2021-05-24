Кандидатов от «Единой России» можно выбрать онлайн. Инструкция

Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая. Проголосовать избиратели могут двумя способами. «360» собрал инструкцию, как принять участие в выборе кандидатов.

Поучаствовать в выборе кандидатов от «Единой России» можно через сам сайт предварительного голосования. Для этого нужно перейти на официальный сайт праймериз и на главной странице справа нажать на кнопку «Хочу проголосовать».

Затем нужно будет ввести свой номер телефона, чтобы получить код для дальнейшей авторизации.

После этого откроется окно авторизации предварительного голосования. И здесь на выбор предлагается регистрация через Госуслуги или Mos.ru.

Избиратели в Москве смогут авторизоваться только через сервис Mos.ru. При использовании аккаунт «Госуслуг» нужно будет дать согласие на право доступа на просмотр своих данных. Затем от пользователя потребуется ввести свой адрес. После проверки данных появится информация о кандидатах и адресах избирательных участков.

После этого пользователь сможет проголосовать за выбранного кандидата. Информацию о претендентах можно найти на сайте «Единой России».

При голосовании через сайт «Госуслуги» также нужно будет пройти авторизацию. После этого потребуется зайти в раздел «Категории услуг».

Следующий шаг — «Выбор избирательного участка на региональных или федеральных выборах». После этого появится форма заявления. Все поля заполнятся автоматически, если при регистрации были указаны персональные данные пользователя.

После этого нужно будет указать адрес места регистрации по паспорту. Потом выбрать регион, где вы будете находиться в день голосования на выборах в Госдуму, и адрес избирательного участка.

Свои действия на сайте нужно будет подтвердить, набрав код, который будет направлен по указанному номеру телефона.

В случае, если у избирателя нет персонального кабинета на «Госуслугах», он может лично посетить МФЦ и написать заявление.