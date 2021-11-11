Роскомнадзор впервые наказал онлайн-кинотеатр за мат

Представителя видеосервиса Megogo пригласили в Роскомнадзор для составления протокола из-за неверной маркировки фильма «Никто не знает про секс». В нем регулятор обнаружил мат и «эксплуатацию темы секса», при этом у ленты было возрастное ограничение 16+.

О получении протокола Megogo, написала газета «Ведомости». Неисполнение требований РКН может обернуться штрафом от 200 000 до 400 000 рублей, если его выпишут руководителю компании. В случае, если его выпишут юрлицу, он составит уже от 600 000 до одного миллиона рублей.

Представители Роскомнадзора подтвердили изданию, что в отношении владельца видеосервиса были составлены протоколы. Причиной стало нарушение требований по устранению «материалов, содержащих нецензурную брань». При этом название сервиса-нарушителя в РКН не уточнили.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов заявил, что сервис установил на фильм маркировку 16+, потому что ориентировался на прокатное удостоверение Минкультуры при выборе возрастного ограничения для фильма. Позже маркировку изменили на 18+, а мат запикали.

«Какие требования мы не исполнили, пока не совсем ясно», — признался Чеканов в комментарии «Ведомостям».

На этой неделе стало известно о предложении Роскомнадзора запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы с сериалы с нетрадиционными сексуальными отношениями.