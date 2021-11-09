Онлайн-кинотеатрам предложили запретить показывать фильмы с нетрадиционными сексуальными отношениями

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы с сериалы с нетрадиционными сексуальными отношениями. Возможность введения таких ограничений обсуждалась в Роскомнадзоре.

Перечень нововведений рассматривали за заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, сообщили «Ведомости». Запреты касаются показа в фильмах и сериалах сцен «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

Как пояснила сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к подобным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Если ограничения одобрят, то они распространятся на такие ленты, как «50 оттенков серого» и «Миллиарды».

По словам одного из участников обсуждения, поправки к закону пока являются лишь предложениями. Но инициативы касаются не только онлайн-кинотеатров, но и соцсетей. Также они затрагивают закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Наказание за нарушения хотят установить по аналогии с существующей нормой. Статья о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних подразумевает штрафы до миллиона рублей. Альтернативой является приостановление работы компании на 90 суток.