Роскомнадзор решил применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter

Роскомнадзор в ближайшее время собирается применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter. Причина — неудаление запрещенного контента. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании: это Facebook, Google и Twitter», — сказал он ТАСС.

В прошедшую среду мировой суд Москвы выписал Fасebook штраф на 21 миллион рублей по пяти протоколам о неудалении противоправного контента. Штрафы в пять миллионов рублей также получил Twitter за такое же нарушение по двум протоколам.

Общая сумма штрафов, выписанных Facebook за нарушение российского законодательства, таким образом, составила более 90 миллионов рублей. У Twitter — 45 миллионов рублей, а у Google за те же правонарушения — 32,5 миллиона рублей, написала газета «Ведомости».

Кроме того, мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию 15 сентября оштрафовали еще на девять миллионов рублей. Общая сумма штрафов у мессенджера — 35 миллионов рублей, уточнило РИА «Новости».