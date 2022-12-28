Власть 28 декабря 2022, 00:23 Хинштейн призвал ускорить работу над законом о наказании за утечку персональных данных Глава комитета ГД Хинштейн: работу над законом о наказании за утечку данных нужно ускорить Unsplash

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Нужно ускорить работу над законопроектом об уголовной ответственности за утечку персональных данных, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Об этом депутат Госдумы рассказал РИА «Новости».

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — заявил Хинштейн.

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Глава комитета подчеркнул, что считает необходимым снять мораторий на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных. Сейчас проверки РКН попадают под действие моратория, напомнил Хинштейн.

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В результате утечки данных у «Ситимобил» в открытый доступ попали обезличенные данные пользователей сервиса, в Сети также оказались данные о количестве поездок клиентов такси. Руководство компании подало заявление в полицию после угроз мошенников опубликовать расширенную информацию.

Ранее из компании «утекли» четыре тысячи фотографий паспортов водителей такси. «Ситимобил» начал внутреннее расследование.