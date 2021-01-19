Twitter, Periscope и Pinterest запретили заключать рекламные контракты в Турции

Турецким компаниям и частным лицам запретили деловые отношения по рекламе с Twitter, Periscope и Pinterest. Соответствующее постановление утвердил Совет по информационным технологиям и связи Турции.

По закону, который приняли летом 2020 года, онлайн-сервисам с числом пользователей более одного миллиона необходимо назначить хотя бы одного представителя в Турции. И этот человек должен быть турком. Местным властям это понадобилось, чтобы быстро решать вопросы с контентом, который нарушает местные законы.

Отказ от этих условий может обернуться штрафами и практически полным сокращением пропускной способности каналов связи для нарушителей. Соцсети Facebook и Instagram уже выполнили предписания, а про намерения руководства Twitter, Periscope и Pinterest пока информации нет. Каждый из этих сервисов оштрафовали на четыре миллиона долларов.