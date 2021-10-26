Роскомнадзор добавил Telegram и ЖЖ в реестр соцсетей

В реестре социальных сетей появились две новые площадки. Роскомнадзор добавил в него Telegram и LiveJournal («Живой журнал»). Сервисы включили в список в рамках закона о самоконтроле соцсетей.

Интернет-площадки внесли в реестр 26 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Суточная аудитория соцсетей в списке превышает 500 тысяч российских пользователей.

«Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и LiveJournal», — уточнили в надзорном органе.

Сейчас в реестре вместе с Telegram и ЖЖ находятся Facebook, Instagram, Twitter, а также TikTok, Likee и YouTube. В него внесли «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Роскомнадзор уже направил необходимое уведомление владельцам интернет-ресурсов о включении их в реестр.

Закон о самоконтроле социальных сетей вступил в силу в феврале 2021 года. Он обязал сервисы самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Формированием и ведением реестра соцсетей занимается Роскомнадзор.