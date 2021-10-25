Роскомнадзор начал расследовать утечку данных автовладельцев

Роскомнадзор начал расследование утечки базы данных автомобилистов. Специалисты ведомства направили запросы в организации, которые могут владеть такими списками. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на представителей службы.

В первую очередь специалисты обратились в Российский союз автостраховщиков, потому что именно там, наиболее вероятно, могли находиться большие объемы нужной злоумышленникам информации.

«Роскомнадзор устанавливает обстоятельства компрометации персональных данных. В частности, направили запросы в организации, в которых могут находиться массивы информации в таких объемах, в том числе в Российский союз автостраховщиков (РСА)», — сообщил источник газеты в Роскомнадзоре.

При этом он добавил, что организация попросила подтверждение всех имеющихся данных, их актуальность и точного выяснения, был ли совершен взлом системы.

«Ведомости» направляли запрос страховщикам, но комментария не получили.

Ранее поступала информация о том, что в даркнете взломщики начали продавать данные об автомобилистах России размером в 50 миллионов строк. Файл готовы отдать за 800 долларов. Причин случившегося может быть несколько — от хакерской атаки на базы данных до продажи их самими сотрудниками ведомств.