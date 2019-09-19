  • Роскачество нашло в йогурте кишечную палочку

    19 сентября 2019, 09:24

    Андрей Иванов

    Специалисты Роскачества протестировали 26 марок клубничного йогурта, который можно встретить на прилавках российских магазинов. В одном из образцов обнаружили кишечную палочку, а в четырех — превышение содержания дрожжей.
    Роскачество нашло в йогурте кишечную палочку

    В исследование вошли 26 наиболее популярных торговых марок клубничных йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.

    Производителей молока поддержат увеличением НДС на пальмовое масло

    Подробнее

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества, йогурты проверяли по 62 показателям.

    В одном из них оказалась кишечная палочка. В организации заявили, что бактерии могли завестись из-за нестерильных условий на производстве. В четырех образцах нашли слишком много дрожжей.

    «Данные недостатки могут быть спровоцированы несколькими факторами: низкое качество сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции», — приводит агентство текст сообщения экспертов.

    В целом, ситуация с клубничными йогуртами на российском рынке хорошая: ни в одном из проверенных продуктов не зафиксировано превышений по антибиотикам.

    Также можно смело употреблять йогурт из магазина в пищу, не боясь золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов.