Роскачество нашло в йогурте кишечную палочку

Специалисты Роскачества протестировали 26 марок клубничного йогурта, который можно встретить на прилавках российских магазинов. В одном из образцов обнаружили кишечную палочку, а в четырех — превышение содержания дрожжей.

В исследование вошли 26 наиболее популярных торговых марок клубничных йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.

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Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества, йогурты проверяли по 62 показателям.

В одном из них оказалась кишечная палочка. В организации заявили, что бактерии могли завестись из-за нестерильных условий на производстве. В четырех образцах нашли слишком много дрожжей.

«Данные недостатки могут быть спровоцированы несколькими факторами: низкое качество сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции», — приводит агентство текст сообщения экспертов.

В целом, ситуация с клубничными йогуртами на российском рынке хорошая: ни в одном из проверенных продуктов не зафиксировано превышений по антибиотикам.

Также можно смело употреблять йогурт из магазина в пищу, не боясь золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов.