Роскачество нашло в йогурте кишечную палочку
В исследование вошли 26 наиболее популярных торговых марок клубничных йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.
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Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества, йогурты проверяли по 62 показателям.
В одном из них оказалась кишечная палочка. В организации заявили, что бактерии могли завестись из-за нестерильных условий на производстве. В четырех образцах нашли слишком много дрожжей.
«Данные недостатки могут быть спровоцированы несколькими факторами: низкое качество сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции», — приводит агентство текст сообщения экспертов.
В целом, ситуация с клубничными йогуртами на российском рынке хорошая: ни в одном из проверенных продуктов не зафиксировано превышений по антибиотикам.
Также можно смело употреблять йогурт из магазина в пищу, не боясь золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов.