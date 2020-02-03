Роскачество объяснило, почему не надо есть просроченные продукты

Когда срок годности истекает, то патогенные организмы начинают размножаться в продукте. Об этом рассказала гастроэнтеролог-иммунолог Надежда Королькова. К тому же никто не знает, как товар перевозили и хранили.

Врач посоветовала не покупать уцененные продукты, которые подешевели из-за истекающего срока годности. Также надо обращать пристальное внимание на упаковки с плохо читаемыми, размазанными или переклеенными сроками годности. Ведь таким образом продавец мог скрыть истекший срок годности.

Испорченные продукты лучше сразу выбрасывать, а не срезать испорченные места. Например, если с сыра или хлеба срезать плесень, то оставшаяся часть не будет безопасной. Ведь плесень — это гриб. Ее грифы проникают очень глубоко.

Важно понимать различие между сроком годности и сроком хранения. Глава департамента исследований Роскачества Людмила Викулова объяснила, что срок годности — это время, в течение которого продукт можно есть. В товарах со сложным составом срок определяют по самому скоропортящемуся компоненту. Продукты, у которых срок хранения меньше месяца, считают скоропортящимися. Есть также ультраскоропортящиеся товары. Речь идет о пирожных с кремом, готовых салатах. Их можно есть в течение трех дней.

Те продукты, у кого длительность хранения составляет больше месяца, можно употреблять и после истечения срока. Однако это работает, только если их хранили правильно. Например, консервы при желании можно не выбрасывать в течение двух лет. Конечно, речь идет о закрытых банках. После того, как их открыли, консервы надо быстро съесть.

Срок хранения — время с момента изготовления продукта до момента использования или потребления.

«Срок годности, то есть, период, в течение которого продукт можно использовать, составляет два месяца. Вы покупаете в магазине продукт и видите, что он произведен две недели назад — это значит, что срок хранения две недели, а до окончания срока годности осталось 1,5 месяца», — пояснила доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Надо понимать, срок хранения не может быть больше срока годности. Ранее Роскачество рассказало о плюсах вина в пакетах.