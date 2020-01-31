Перечислены плюсы вина в пакете, и они не про качество

У вина в картонной упаковке есть определенные плюсы по сравнению с алкоголем в бутылке — оно легче, дешевле и его проще перевозить. В то же время качество у такого вина, как правило, ниже.

В Роскачестве рассказали, что мало кто из отечественных производителей сейчас решит налить выдержанное в бочке дорогое вино в картонную упаковку из-за стереотипа, что в таком виде продаются только напитки из порошка.

Между тем в европейских супермаркетах можно найти вино хорошего качества в мягкой упаковке. По мнению экспертов Роскачества, минусом картонной упаковки, кроме стереотипов, является то, что вино в нем как в консервной банке, тогда как в бутылке оно дышит через пробку.

В российских супермаркетах, по утверждению организации, в мягких литровых пакетах встречается чаще не вино, а винный напиток, в котором допускается использование до 50% воды, туда же добавляют ароматизаторы, красители и этиловый спирт. Состав обычно указан на упаковке, но не все покупатели читают надписи мелким шрифтом, ориентируясь на крупную этикетку.

«В лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые „прессовые фракции“ переработки винограда. Для качественных вин используют сок, который идет из пресса „самотеком“, для более массовых — вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых — сок, который пресс буквально „выжимает“ из виноградного жмыха», — отметил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.

В Роскачестве рассказали, что обычно покупатель не обращает внимания на надпись «винный напиток» и ориентируется только на цену.