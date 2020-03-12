Роскачество нашло «опасные» презервативы

Часть презервативов, которые продаются на российских прилавках, использовать небезопасно. Среди них нашли бракованные или не того размера. Покупать лучше те, что подороже.

Эксперты Роскачества исследовали 17 торговых марок от 13 производителей. Они проверили отечественную и привезенную из других стран продукцию, в том числе презервативы из США, Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, Индии и Малайзии. Цены на образцы варьировались от 26 до 533 рублей за пачку. Результаты тестов опубликованы на сайте организации.

Презервативы проверяли по 60 показателям, большинство из них касаются безопасности изделия. У пяти торговых марок специалисты выявили повышенное содержание цинка и изопропанола.

В Роскачестве заметили, что допущенные производителями нарушения могут привести к раздражению кожи. Кроме того, в таком количестве вещества обладают потенциально токсичным воздействием.

Все презервативы прошли тест на целостность упаковки и герметичность, однако продукцию одной марки все же признали бракованной из-за дефекта — слипшейся складки. Хуже дело обстоит с соответствием презервативов заявленным в маркировке размерам. Эксперты сделали замечания по ширине четырем торговым маркам, а по длине — одной. Еще три производителя выпускают товар, у которого есть отклонения как по длине, так и по ширине. У презервативов одной марки разница в длине составила почти 10 миллиметров.