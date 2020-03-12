Роскачество нашло «опасные» презервативы
Эксперты Роскачества исследовали 17 торговых марок от 13 производителей. Они проверили отечественную и привезенную из других стран продукцию, в том числе презервативы из США, Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, Индии и Малайзии. Цены на образцы варьировались от 26 до 533 рублей за пачку. Результаты тестов опубликованы на сайте организации.
Презервативы проверяли по 60 показателям, большинство из них касаются безопасности изделия. У пяти торговых марок специалисты выявили повышенное содержание цинка и изопропанола.
В Роскачестве заметили, что допущенные производителями нарушения могут привести к раздражению кожи. Кроме того, в таком количестве вещества обладают потенциально токсичным воздействием.
Все презервативы прошли тест на целостность упаковки и герметичность, однако продукцию одной марки все же признали бракованной из-за дефекта — слипшейся складки. Хуже дело обстоит с соответствием презервативов заявленным в маркировке размерам. Эксперты сделали замечания по ширине четырем торговым маркам, а по длине — одной. Еще три производителя выпускают товар, у которого есть отклонения как по длине, так и по ширине. У презервативов одной марки разница в длине составила почти 10 миллиметров.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что между ценой и качеством презервативов есть прямая зависимость. Самая дешевая продукция получила наименьшее количество баллов в рейтинге организации.