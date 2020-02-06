Роскачество нашло слишком много цинка в презервативах

В некоторых презервативах, которые продаются на российских прилавках, выявили превышение допустимого уровня цинка. Специалисты проверили 17 образцов самых популярных производителей.

Исследование 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии провели эксперты Роскачества. Его итоги подведут в феврале, сообщило РИА «Новости». Средства контрацепции испытывали по 60 показателям, 49 из них касались безопасности.

Результаты санитарно-химических исследований показали в том числе слишком высокий уровень цинка у трех изделий. Еще в двух количество изопропилового спирта было выше нормы.

«Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция», — отметили в Роскачестве.

Специалисты исследовали только презервативы из натурального латекса. В работе, которую опубликуют позже, они постарались развеять наиболее распространенные потребительские мифы — например, возможна ли аллергия на это средство контрацепции и есть ли разница между дорогими и более доступными по ценам изделиями.

Аналитики DSM Group подсчитали, что с января по сентябрь 2019 года российские аптеки продали 19,4 миллиона упаковок презервативов на общую сумму около 4,9 миллиарда рублей. Продажи в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,5%.