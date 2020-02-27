Роскачество изучило муку и рассказало, какая лучше для блинов

Эксперты Роскачества признали блинную муку в России достаточно безопасной. Из посторонних ингредиентов в ней нашли только пестициды, так что блины из такой муки вряд ли получатся органическими.

В ходе исследования эксперты не выявили посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки, поэтому мука действительно безопасна.

«Пестициды четырех видов выявлены в товарах пяти торговых марок из 13, при этом в минимальных, следовых количествах», — сообщили в пресс-службе Роскачества результаты исследования блинной муки.

Запах и консистенция муки экспертов не смутила, зато у них появились замечания, когда они попробовали испечь из нее блины. У блинов из муки пяти марок был привкус соды, у некоторых был еще и неприятный запах.

В одном случае содержание соли превышало стандарты Роскачества. Практически вся мука была свежей, недовеса в упаковке тоже не выявили.

В целом эксперты поставили хорошие баллы всем 13 образцам блинной муки в России, но даже при таком условии нашлись лидеры и отстающие. Самые высокие оценки получили марки муки «По бабушкиному рецепту», «Пышечка», «Предпортовая».

Последнее место заняла мука марки «Мелькомбинат № 3». Как раз в ней нашли пестициды, посторонний привкус, несоответствие соли, а еще эксперты предупредили, что блины из этой муки могут порваться при складывании.