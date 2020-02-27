Роскачество изучило муку и рассказало, какая лучше для блинов
В ходе исследования эксперты не выявили посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки, поэтому мука действительно безопасна.
«Пестициды четырех видов выявлены в товарах пяти торговых марок из 13, при этом в минимальных, следовых количествах», — сообщили в пресс-службе Роскачества результаты исследования блинной муки.
Запах и консистенция муки экспертов не смутила, зато у них появились замечания, когда они попробовали испечь из нее блины. У блинов из муки пяти марок был привкус соды, у некоторых был еще и неприятный запах.
В одном случае содержание соли превышало стандарты Роскачества. Практически вся мука была свежей, недовеса в упаковке тоже не выявили.
В целом эксперты поставили хорошие баллы всем 13 образцам блинной муки в России, но даже при таком условии нашлись лидеры и отстающие. Самые высокие оценки получили марки муки «По бабушкиному рецепту», «Пышечка», «Предпортовая».
Последнее место заняла мука марки «Мелькомбинат № 3». Как раз в ней нашли пестициды, посторонний привкус, несоответствие соли, а еще эксперты предупредили, что блины из этой муки могут порваться при складывании.