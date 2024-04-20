Общество 20 апреля 2024, 01:42 Росимущество со второй попытки продало «Росспиртпром» Росимущество со второй попытки продало «Росспиртпром» за 8,3 миллиарда рублей Freepik

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Росимущество со второй попытки смогло продать одного из самых крупных производителей спирта, акционерное общество «Росспиртпром». Информацию об этом опубликовали на сайте электронных торгов госимущества ГИС «Торги».

Первая цена лота составила 10,61 миллиардов рублей. В итоге общество продали за 8,289 миллиарда. Регистрация заявок на участие продолжалась до 10 апреля. Сначала аукцион запланировали на 24 января, но 17 января его отменили, потому что не было заявок.

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Пакет акций АО «Росспиртпром» включили в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. У АО «Росспиртпром» есть восемь спиртовых предприятий — в Курской, Тульской, Новосибирской и других областях. Помимо этого, общество имеет две сервисные компании.

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