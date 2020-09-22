Рошаль призвал объяснять различия между носителями COVID-19 и заболевшими

Россиянам нужно объяснить разницу между заразившимися коронавирусом и теми, кто является носителем вируса. Такое мнение высказал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

По его словам, официальные данные о числе инфицированных могут пугать людей. Ведь в эту группу также входят бессимптомники.

«Когда народ слышит „шесть тысяч, семь тысяч“, с ума же можно сойти. Я думаю, что народу надо объяснить. И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших», — заявил Рошаль на круглом столе на тему «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества». Его процитировал ТАСС.

Известный педиатр отметил прямую связь между числом исследований и числом выявленных носителей. Президент медицинской палаты добавил, что его больше всего волнуют цифры по тяжело больным, сколько человек остаются в реанимации и на ИВЛ.

«И последние цифры, которые [показали] подъем, — надо еще разобраться, что это — связано именно с COVID-19 или с началом ОРВИ, гриппа», — сказал он.

Рошаль подчеркнул, что Россия успешно борется с коронавирусом. Особенно важную роль в этом сыграли медицинские работники. Однако, несмотря на достижения, борьба все равно продолжается.

За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 6215 человек в 83 российских регионах. Общее число заражений достигло 1 115 810.