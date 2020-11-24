Рошаль дал советы россиянам по празднованию Нового года
«[Походы в гости,] конечно, по возможности надо ограничивать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Рошаль добавил, что нужно помнить о социальном дистанцировании, соблюдении масочного режима и других советах эпидемиологов.
Врач отметил, что пока нельзя предсказать развитие ситуации с эпидемией к концу года. При этом россиянам нельзя запретить отмечать Новый год. Он призвал власти не ставить ограничения на прогулки и другие праздничные мероприятия, которые «радуют глаз».
«Большинство будут проводить Новый год дома, в кругу семьи, что, кстати, неплохо. Но у нас народ любит новогоднюю ночь, погулять по улицам, посмотреть на иллюминацию, на елки и так далее. Это запрещать нельзя», — подчеркнул Рошаль.
Теледоктор Александр Мясников рекомендовал соотечественникам остаться на Новый год дома с родными. При этом он считает, что можно приглашать «всех, кого хотите видеть». От корпоративов лучше отказаться.