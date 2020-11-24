Доктор Мясников посоветовал провести Новый год в кругу семьи и друзей

Коронавирус не должен отобрать у россиян радость Нового года. Встречать его лучше в кругу семьи, с родными и друзьями. От корпоративов в период пандемии стоит отказаться.

Совет россиянам насчет приближающихся новогодних праздников дал в Теlеgrаm врач и телеведущий Александр Мясников

«Праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать! Иначе нас поглотят недуги в 1000 раз страшнее, чем ковид! <…> Новый год — праздник домашний!» — написал он.

Мясников добавил, что людей объединяют «народные, национальные и религиозные праздники». Если их убрать, то «любая нация расколется на кусочки».

«Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть — семья, друзья», — подчеркнул Мясников.

Врач подчеркнул, что выступает против корпоративов, и назвал их «коллективной пьянкой чужих людей». Во время эпидемии они точно будут неуместны и чреваты последствиями.

«Ковид не уйдет, нам надо учиться с ним жить», — заключил доктор Мясников.