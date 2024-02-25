Общество 25 февраля 2024, 17:28 Росгвардейцы взяли серебро на международных соревнованиях спецназа в Эль-Кувейте Росгвардейцы заняли второе место на международных соревнованиях спецназа

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Военнослужащие центра специального назначения «Витязь» Росгвардии взяли серебро на международных соревнованиях Kuwait SWAT Elite International Competition 2024. В состязаниях спецназа в Эль-Кувейте участвовали 19 команд из 15 стран. Росгвардейцы уступили лишь хозяевам первенства.

Программа включала стрелковые упражнения на фоне больших физических нагрузок и преодоление специальной полосы препятствий. На ней представители Росгвардии показали лучшее время. Военнослужащие пояснили, что этому способствовали их регулярные тренировки и большой опыт участия в боевых операциях.

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Росгвардейцев торжественно встретили в аэропорту Домодедово. Помимо родственников, их ждали офицеры центрального аппарата ведомства, начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Павел Индык, командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии Николай Кузнецов и другие.

В 2023 году спецназ Росгвардии участвовал в аналогичном турнире в Дубае и вошел в топ-3 команд, а в 2020 году удостоился серебряной медали.