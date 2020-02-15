Команда спецназа Росгвардии взяла серебро на международных соревнованиях в ОАЭ

Военнослужащие центра «Витязь» Росгвардии с медалями вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов, где они приняли участие в международных соревнованиях спецназа «UAE Swat Challenge». Росгвардейцы претендовали на первое место, но уступили хозяевам турнира в общем зачете всего пять очков, получив серебро. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В аэропорту Шереметьево победителей встретили сослуживцы, друзья, родные и близкие.

В ходе соревнований спецназовцы Росгвардии показывали отличные результаты на разных этапах первенства, но наибольшее количество баллов набрали в испытаниях, где нужно было продемонстрировать умение работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда. Одним из таких испытаний стала эвакуация раненого на фоне сложной тактической обстановки при выполнении боевых задач. По итогам этого этапа росгвардейцам вручили золотые медали.

Высоких результатов и всемирного признания спецназ Росгвардии «Витязь» добился благодаря постоянным тренировкам, творческому подходу в решении задач, постоянному самосовершенствованию и большому опыту участия в контртеррористических операциях.

Кроме команды центра «Витязь», в международных соревнованиях в Дубае приняли участие СОБР «Рысь» и команда росгвардейцев из Чечни. Они лидировали на различных этапах первенства и по итогам состязаний вошли в десятку лучших спецназовских команд мира.