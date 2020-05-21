Росгвардейцы в Сочи вытащили девушку из реки. Видео

Сотрудники Росгвардии спасли жизнь жительнице Сочи. Один из них прыгнул в воду и помог тонущей женщине.

Как сообщил военнослужащий Джабраил Гаджиев, ЧП произошло вечером 20 мая. Он вместе с рядовыми Саркисом Сафарьяном и Муратом Тлехасом патрулировали Адлеровский район. Когда они приблизились к реке Мзымта, то услышали крики о помощи.

Молодые люди увидели в реке тонущую девушку и бросились на помощь. Росгвардейцы вытащили ее на берег. Там они вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС оказали местной жительнице первую помощь, а потом передали бригаде врачей. Как женщина оказалась в воде, неизвестно.

Ранее, в мае, школьник, сотрудники Росгвардии и полиции спасли пенсионерку в Свердловской области. В городе Ревда произошел пожар в одном из жилых домов.

Мальчик первым заметил дым, который шел из квартиры на первом этаже. Внутри оказалась пожилая женщина, которая самостоятельно не могла выйти. Тогда подросток сам пролез к ней через окно и позвал на помощь. В итоге все благополучно закончилось. Спасатели могут получить награды от МЧС России.