20 мая 2020, 14:33
Школьник, полицейский и сотрудник Росгвардии спасли пенсионерку из пожара
15 мая в городе Ревда Свердловской области произошел пожар в одном из домов. Школьник, сотрудники полиции и Росгвардии спасли из огня пенсионерку. Сейчас рассматривают вопрос о представлении участников спасения старушки к наградам МЧС России. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным МЧС, школьник увидел дым из квартиры на первом этаже. Он поспешил к двери, но жительница квартиры, пожилая женщина, заявила, что не может открыть дверь. Подросток влез через окно. Осознав, что сам не справится, позвал на помощь прохожих. Ими и оказались сотрудник ДПС и Росгвардии.
Мальчик и сотрудники правоохранительных органов спасли пенсионерку через окно, а пожар потушили до прибытия МЧС.