Школьник, полицейский и сотрудник Росгвардии спасли пенсионерку из пожара

По данным МЧС, школьник увидел дым из квартиры на первом этаже. Он поспешил к двери, но жительница квартиры, пожилая женщина, заявила, что не может открыть дверь. Подросток влез через окно. Осознав, что сам не справится, позвал на помощь прохожих. Ими и оказались сотрудник ДПС и Росгвардии.

Мальчик и сотрудники правоохранительных органов спасли пенсионерку через окно, а пожар потушили до прибытия МЧС.