Росгвардейцы дали первоклассникам боевое оружие на уроке в Красноярске

Росгвардейцы показали первоклассникам боевое оружие в красноярской школе. Силовики провели для учеников урок безопасности в преддверии празднования Дня отца, сообщил сайт управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Сотрудники мобильного отряда особого назначения Росгвардии пришли в гости к красноярским школьникам 15 октября. Детям не только показали боевое оружие, но и дали его подержать в руках. Пресс-служба ведомства отметила, что дети с огромной радостью оценили жест правоохранителей.

Силовики провели урок — выступили в роли отцов и проверили уровень знаний детей на предмет мер безопасности. Сотрудники Росгвардии научили первоклашек правильно и безопасно вести себя на улице и дома, а потом рассказали о своих боевых буднях. Школьники получили ответы на все вопросы про работу правоохранителей.

Член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ Арслан Хасавов призвал ввести в школах и вузах в дополнение к ОБЖ уроки самозащиты. В создании таких программ, по его мнению, обязательно должны принять участие психологи.