Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов | 360°

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Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг: Meta внесена в перечень террористов и экстремистов

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Компания Meta* внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Росфинмониторинг, написали РИА «Новости».

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: … 2. META PLATFORMS INC.», — сказано в списке.

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В конце марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы в России. При этом мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta*, под блокировку не попал.

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В начале лета Мосгорсуд  отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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