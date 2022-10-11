Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов | 360°

Важное 11 октября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

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Viber Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг: Meta внесена в перечень террористов и экстремистов РИА Новости

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Компания Meta* внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Росфинмониторинг, написали РИА «Новости».

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: … 2. META PLATFORMS INC.», — сказано в списке.

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В конце марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы в России. При этом мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta*, под блокировку не попал.

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В начале лета Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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