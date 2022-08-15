Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta*. Карточка дела опубликована на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Судебное заседание должно пройти 16 августа.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников заявил, что иск касается опубликованного несколько месяцев назад поста Тинькова в соцсети Instagram (принадлежит Meta*).

«Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал Мельников РБК.

По словам адвоката, его клиент требует удалить пост и выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере двух миллиардов рублей. Meta* значится как ответчик, поскольку решение суда об удалении данных может затрагивать права этой компании, отметил защитник.

Мельников признал, что сумма компенсации является огромной, но и оскорбления были серьезными. Тем более что у Тинькова есть большая аудитория, а значит — информация широко разошлась.

«Олег Владимирович считает важным защищать себя от нападок и распространения недостоверной информации, не имеющих ничего общего со свободой слова», — подчеркнул адвокат.

Он подтвердил, что предприниматель обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

*Компания Meta признана экстремистской в России.