Росавиация рекомендовала запретить полеты при наличии снега на поверхности самолета

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты при наличии на воздушном судне снега. Это произошло после инцидента с обледенением самолета S7.

В частности, рекомендуется запретить полет, если на поверхности самолета есть отложения «в виде любого снега (не только мокрого)», указано в сообщении на сайте ведомства. По данным Росавиации, снежные отложения могут привести «к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна».

Как отметили в ведомстве, расследование инцидента с обледенением самолета Airbus S7, который выполнял рейс по маршруту Магадан — Новосибирск, продолжается.

В четверг, 2 декабря, борт авиакомпании S7 попал в зону сильного обледенения и потерял управление. Это произошло после вылета воздушного судна из Магадана. Самолет экстренно приземлился в Иркутске.

Как признались пассажиры S7 Airbus, это стало для них вторым днем рождения.