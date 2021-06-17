Росавиация призвала авиакомпании поддержать вакцинацию пассажиров

Росавиация попросила авиакомпании поддержать кампанию по вакцинации. Ведомство направило телеграммы руководителям организаций 7 и 15 июня.

Телеграммы оказались в распоряжении «Известий». Многие аэропорты и авиакомпании подтвердили получение таких писем.

Первая телеграмма пришла от замначальника управления Центрального МТУ Росавиации Сергея Дмитриева. Ведомство попросило авиакомпании разработать специальные программы поощрения пассажиров, которые вакцинируются от коронавируса, и осветить пользу вакцинации для населения.

Вторая телеграмма пришла от руководителя Росавиации Александра Нерадько. Авиакомпании попросили начать информационную кампанию для привлечения работников и пассажиров к вакцинации. Бизнесу предложили оповещать о вакцинации с помощью голосовых и видеосообщений на мониторах в аэропортах и самолетах.

В Московской области, Москве и Кузбассе объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, салонов красоты, кафе и ресторанов.