Общество 17 декабря 2022, 23:31 «Росатом» оценил потребность в плавучих атомных электростанциях «Росатом»: потребность в судах для Севморпути составит 110 единиц к 2035 году РИА «Новости»

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Потребность в плавучих атомных электростанциях «Росатом» оценил в 110 единиц к 2035 году. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев в эфире канала «Россия-24».

Он отметил, что в Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе «Росатом» размещает не только заказы отечественных ледоколов, но и на плавучие атомные станции. Однако, по его словам, мощностей не хватит для решения потребностей.

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«Даже в горизонте 10-15 лет, в самых скромных подсчетах до 2030 года, мы видим потребность примерно в 80 судах, до 2035 года — более чем в 110», — сказал Лихачев.

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Он уже говорил, что Росатом и судостроительная корпорация работают над проектом создания новой верфи. До конца года они планируют внести «более конкретные предложения».

Госкорпорация ранее заявила, что решение финской компании Fennovoima о разрыве контракта с «Росатомом» по строительству атомной электростанции является неправомерным. Речь идет о работе по возведению объекта «Ханхикиви-1».