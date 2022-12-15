Мир 15 декабря 2022, 14:23 «Росатом» доказал неправомерность разрыва контракта по строительству АЭС в Финляндии «Росатом» получил право на компенсацию с финской Fennovoima после разрыва договора по АЭС Пресс-служба «Росатом»

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Решение финской компании Fennovoima о разрыве контракта с «Росатомом» по строительству АЭС сочли неправомерным. Как сообщила пресс-служба Госкорпорации, такое решение принял Совет по разрешению споров.

Речь идет о работе по возведению атомной станции «Ханхикиви-1». Финская компания объявила, что не станет принимать выполненную работу компанией RAOS Project Oy (входит в «Росатом») по заключенному контракту. В одностороннем порядке фирма объявила о разрыве договора.

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Такое поведение Fennovoima в Совете по разрешению споров сочли незаконным. В итоговом решении говорится, что теперь RAOS Project Oy в праве требовать возмещения убытков со своего бывшего партнера. Итоговую сумму определят после дальнейших разбирательств.

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В госкорпорации напомнили, что Fennovoima объявила о разрыве контракта в начале 2022 года, когда вопрос обсуждения получения лицензии на строительство станции подходил к финалу, а на площадке уже велись работы для начала возведения АЭС.

В Fennovoima тогда пояснили, что начало проведения специальной военной операции на Украине сказалось на логистических цепочках по поставкам необходимых материалов для российского подрядчика. В «Росатоме» подчеркнули, что намерены требовать компенсации затраченных на подготовительные работы средств.