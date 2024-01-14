Общество 14 января 2024, 13:13 Росатом нашел на Чукотке 100 тонн золота Росатом: на Совином месторождении обнаружили более 100 тонн золота РИА «Новости»

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Росатом обнаружил крупнейшее месторождение золота с 1991 года. В месторождении «Совиное» находятся более 100 тонн золота, сообщили в пресс-центре госкорпорации.

«По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы в более чем 100 тонн золота. Это крупнейшее из открытых после 1991 года месторождений России», — передали в Росатоме.

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На базе месторождения «Совиное» создали горнорудный кластер, для этого дивизион Росатома уже инвестировал более одного миллиарда рублей. Буровые работы шли круглый год в условиях сплошной многолетней мерзлоты. Специалистам удалось пробурить 123 скважины длиной более 32 километров.

Генеральный директор АО ЭГМК Вячеслав Галактионов рассказал, что к концу 2028 года на «Совином» запустят горно-обогатительное производство. В планах выпускать от трех тонн золота в год.

«Мы видим перспективы расширения всего добычного кластера в Чукотском автономном округе», — подчеркнул Галактионов.

Это в значительной мере поможет региону в развитии.

«Совиное» — коренное месторождение золота у побережья Чукотского моря, расположенное в 40 километрах от поселка Ленинградский. На всей территории месторождения — многолетняя мерзлота. Совиное входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону. Само месторождение было открыто в 1970-х годах, сообщало ИА «Чукотка». В его золотоносном узле выявлили более 30 месторождений россыпного и коренного золота.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М». Атомная станция малой мощности появится на Чукотке, она позволит обеспечить надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудное месторождение «Совиное» и населенные пункты региона.