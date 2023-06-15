Общество 15 июня 2023, 16:55 Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 МВт Wirestock / Freepik

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Росатом планирует построить на Чукотке атомную станцию малой мощности на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М». Соответствующее соглашение госкорпорация заключила с правительством Чукотского автономного округа на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. Соглашение закрепило намерения и порядок взаимодействия сторон по строительству атомной станции малой мощности.

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АСММ на базе установки «Шельф-М» позволит обеспечить надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудное месторождение «Совиное» и населенные пункты региона. Кроме того, она станет первой в мире АЭС мощностью до 10 МВт.

Строительство атомных станций малой мощности имеет огромное значение для социально-экономического развития удаленных и труднодоступных регионов России с децентрализованным энергоснабжением, отметил гендиректор Росатома.

Они позволяют снять инфраструктурные ограничения, дают старт новым перспективным промышленным проектам, создают новые рабочие места и профессии, тем самым содействуя экономическому росту и улучшая жизнь людей. Алексей Лихачев генеральный директор госкорпорации «Росатом»

Он напомнил, что госкорпорация уже эксплуатирует единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Кроме того, Росатом реализует проект первой российской наземной АСММ в Якутии на базе реакторной установки «РИТМ-200Н».

Лихачев добавил, что «Шельф-М» расширил линейку реакторов малой мощности, а также увеличил спектр возможностей использования атомной энергетики и адаптации технологий под нужды заказчиков.

Врио губернатора назвал Чукотку флагманом по реализации отечественных проектов АСММ. Кузнецов напомнил, что в 1974 году в автономном округе запустили первый энергоблок Билибинской АЭС мощностью 12 мегаватт. А три года назад в Певеке ввели в эксплуатацию единственную в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов», отметил исполняющий обязанности главы региона.

По его словам, запуск плавучей атомной теплоэлектростанции стал знаковым событием не только для Чукотки, но и для мировой атомной отрасли. Строительство наземной АСММ на базе реакторной установки «Шельф-М» станет следующим шагом в сотрудничестве региона с Росатомом.

Уверен, что развитие партнерства с Росатомом — одним из признанных мировых лидеров в области технологий создания атомных станций малой мощности — придаст новый импульс инновационному и промышленному развитию нашего округа и поможет нам существенно улучшить качество жизни людей. Владислав Кузнецов врио губернатора Чукотского автономного округа

Технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования планируют завершить в 2024 году. Ожидается, что атомную станцию малой мощности введут в промышленную эксплуатацию в 2030 году.