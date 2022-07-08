Джаред Лето закрутил роман с русской моделью

Известный голливудский актер и музыкант Джаред Лето начал отношения с русской моделью Дарьей Корчиной. Об этом сообщил Daily Mail.

Сладкая парочка попала в объективы фотокамер во время прогулки в итальянском городе Портофино. Они вместе прошлись по улицам, после чего отправились на ужин в ресторан, где девушка прильнула к плечу актера.

Известно, что Корчина работала моделью для журнала Vogue, а также принимала участие в модных показах для брендов Dolce & Gabbana и Chanel. Также Корчина ведет бьюти-канал в социальной сети TikTok.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что 50-летний Лето встречался с моделью из России Валерией Кауфман. Также у него были продолжительные отношения с актрисой Скарлетт Йоханссон.

Последней ролью Лето в кино была главная роль в фильме «Морбиус» от студии Marvel. Критики назвали его худшей адаптацией комиксов на большом экране.