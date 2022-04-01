Критики назвали «Морбиус» с Джаредом Лето худшей адаптацией комиксов Marvel

Студия Sony выпустила в прокат фильм «Морбиус» по вселенной Человека-паука с Джаредом Лето в главной роли. Зарубежных критиков фильм разочаровал, написало РИА ФАН.

«Весь фильм, снятый Даниэлем Эспиноса по сценарию Мэтта Сазамы и Берка Шарплесса, банален до тошноты, почти раздражает. Вы смотрите это и думаете: „Это что, теперь считается новой главой Marvel?“» — написал обозреватель Оуэн Глейберман, Variety.

Другие критики назвали фильм неоригинальным и лишенным связного сюжета. Не понравился фильм и обычным зрителям: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составил всего 20%, на Metacritic — 37 баллов.