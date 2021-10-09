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    09 октября 2021, 16:55

    Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС

    Рогозин: съемки фильма на МКС идут по плану

    Дарья Морозова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как идут съемки фильма на орбите «Вызов». Он написал об этом в своем Twitter.

    Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС

    Он рассказал, что разговаривал с экипажем по видеосвязи.

    «Работают постоянно, даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но тем не менее рекомендации наши полностью выполняют», — написал Рогозин.

    Он напомнил, что в съемках участвуют режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

    Ранее Роскосмос показал фотографию с российским экипажем и съемочной группой фильма «Вызов» на борту МКС. Снимок опубликован на официальной странице госкорпорации в Twitter.

    В Роскосмосе сообщили, что экипаж продолжает работу над кинопроектом. На новом фото актриса Юлия Пересильд показывает «сердечко», а режиссер Клим Шипенко и космонавты машут руками.

    Распущенные волосы Пересильд в невесомости ранее вызвали вопросы к ее прическе. Но член отряда подготовки космонавтов Ирина Пронина рассказала, что правил внешнего вида на МКС нет.