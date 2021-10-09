Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как идут съемки фильма на орбите «Вызов». Он написал об этом в своем Twitter.

Он рассказал, что разговаривал с экипажем по видеосвязи.

«Работают постоянно, даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но тем не менее рекомендации наши полностью выполняют», — написал Рогозин.

Он напомнил, что в съемках участвуют режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ранее Роскосмос показал фотографию с российским экипажем и съемочной группой фильма «Вызов» на борту МКС. Снимок опубликован на официальной странице госкорпорации в Twitter.

В Роскосмосе сообщили, что экипаж продолжает работу над кинопроектом. На новом фото актриса Юлия Пересильд показывает «сердечко», а режиссер Клим Шипенко и космонавты машут руками.

Распущенные волосы Пересильд в невесомости ранее вызвали вопросы к ее прическе. Но член отряда подготовки космонавтов Ирина Пронина рассказала, что правил внешнего вида на МКС нет.