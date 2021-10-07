Пересильд показала «сердечко» на новом фото с МКС

Роскосмос показал новую фотографию с российским экипажем и съемочной группой фильма «Вызов» на борту МКС. Снимок опубликован на официальной странице госкорпорации в Twitter.

В Роскосмосе сообщили, что экипаж продолжает работу над кинопроектом. На новом фото актриса Юлия Пересильд показывает «сердечко», а режиссер Клим Шипенко и космонавты машут руками.

Распущенные волосы Пересильд в невесомости ранее вызвали вопросы к ее прическе. Но член отряда подготовки космонавтов Ирина Пронина рассказала «360», что правил внешнего вида на МКС нет.

«Экипаж МКС проводит работы согласно полетному заданию. Сегодня, например, космонавты меняют местами ложементы кораблей», — рассказали в ведомстве.

Между тем несколько сцен для фильма «Вызов» на МКС уже сняли.

Врачи Центра подготовки космонавтов ранее рассказали о самочувствии Пересильд и Шипенко на борту Международной космической станции. Специалисты сообщили, что состояние киноэкипажа оценивается как нормальное, нештатных ситуаций не возникало, работа идет по плану.

«Вызов» станет первым в истории художественным фильмом, снятым в космосе.