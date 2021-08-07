Рогозин рассказал о плакатах в закрытых корпусах «Роскосмоса»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, какие плакаты висят в закрытых корпусах «Красмаша». Например, один из них с надписью «„Сармату“ виза не нужна» находится в монтажно-испытательном корпусе предприятия, написал он в своем Twitter.

Также он «по секрету» сообщил, что там можно увидеть плакаты с надписями: «Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных», «Роскосмос — семья наша, Путин — наш президент», «Бог на небе, Россия — на Земле».

Он отметил, что по мнению сотрудников завода, «Сармат» — это «грозное оружие», которое обеспечит россиянам мирную жизнь на много лет вперед.

Ранее США и международные партнеры обязались финансировать МКС до 2024 года. Прошлая администрация США говорила о том, что они хотят прекратить финансировать МКС из бюджета после 2025 года. В Вашингтоне считали, что после этого срока станцию будут содержать частные компании. Согласованный срок работы МКС пока предусмотрен до 2024 года. Глава NASA Билл Нельсон заявил, что поддерживает эксплуатацию МКС до 2030 года.