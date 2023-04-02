Общество 02 апреля 2023, 14:17 Рогозин предложил Маску сравнить уровень NYT с украинскими СМИ Рогозин после критики Маска в адрес NYT высказался об опасности украинских СМИ un

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Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в Telegram-канале на высказывание основателя SpaceX Илона Маска в адрес американской газеты The New York Times. По его словам, он бы поспорил с бизнесменом по поводу уровня NYT, если бы тот приехал в Донбасс.

«Мой лучший друг Илон Маск написал, что лента новостей The New York Times — „это как если бы у кого-то в Twitter случилась диарея. Это невозможно читать“», — напомнил Рогозин.

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Экс-глава Роскосмоса заметил, что Маск просто не знаком с уровнем украинских газет. По его мнению, если читать эти издания, «одной диареей не отделаешься».

«Можно еще и триппер подхватить во время чтения», — добавил он.

Маск высказал критику в адрес The New York Times в своем аккаунте в Twitter. По мнению миллиардера, настоящая трагедия NYT состоит в том, что их пропаганда даже не интересна.

Ранее он уже высмеивал газету. В частности, его позабавила забастовка сотрудников газеты против руководства в прошлом году. По оценке Маска, NYT, по сути, стала незарегистрированной лоббистской фирмой для крайне левых политиков.