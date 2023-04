Мир 02 апреля 2023, 11:15 «Нечитаемо». Маск назвал неинтересной пропаганду The New York Times Бизнесмен Маск: пропаганда The New York Times неинтересна Unsplash

Читать 360tv в

Пропаганда The New York Times неинтересна. На это указал американский предприниматель Илон Маск в Twitter.

«Настоящая трагедия NYT состоит в том, что их пропаганда даже не интересна. <…> Это нечитаемо», — отметил бизнесмен, назвав ленту этого СМИ «аналогом диареи».

Реклама

Ранее Маск уже высмеивал крайние левые политические взгляды издания. В прошлом году его развеселила забастовка сотрудников The New York Times против руководства. Маск счел, что это противостояние двух групп с одинаковыми, по сути, взглядами, и назвал газету «незарегистрированной лоббистской фирмой для крайне левых политиков».

The New York Times — ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 1851 года. Ее сайт считается одним из самых популярных новостных порталов в мире — его посещают около 30 миллионов человек ежемесячно. Газета также является третьей по тиражу в США (после USA Today и The Wall Street Journal) и 40-й — в мире.