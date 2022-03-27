Рогозин передаст защитникам Донбасса копию Знамени Победы с подписями экипажа МКС

Участникам спецоперации подарят копию Знамени Победы с подписями членов российского экипажа на Международной космической станции (МКС). С таким заявлением выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он передаст подарок командованию Вооруженных сил (ВС) России. Его слова опубликовал ТАСС.

«У меня в руках флаг Победы. Этот флаг — точная копия того флага, который был над Рейхстагом в 1945 году. Этот флаг, который я держу в своих руках, был на космической орбите, на МКС, и на нем оставили свои подписи и печать члены российского экипажа», — сказал Рогозин.

Копию флага он назвал реликвией для всего народа. Глава Роскосмоса также подчеркнул, что сейчас ВС России «ведут освобождение Украины от нацистов».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации началась 24 февраля. По словам представителей Минобороны, первый месяц стал успешным. ВС РФ нанесли большой урон военным объектам противника. Некоторые населенные пункты полностью зачищены от националистов. Ведомство отметило, что темп кампании соответствует плану.