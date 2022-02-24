Рогозин: падение МКС станет последствием американских санкций против космической отрасли России

В Роскосмосе предложили США отказаться от антироссийских санкций в космической отрасли. Действия американской стороне в госкорпорации сравнили с поведением «безответственного геймера».

Анонсированные Соединенными Штатами ограничения оценил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что в случае непродуманных мер санкции вполне могут «упасть на голову» их авторам — причем не только в переносном смысле. Он также задался вопросом, не хотят ли США сами управлять МКС, и усомнился в способностях американской стороны.

«Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы?» — заключил глава Роскосмоса.

Он посоветовал перед планированием санкций проверять тех, кто их генерирует, «на предмет болезни Альцгеймера».

«Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о „санкциях Альцгеймера“. Дружеский совет», — написал он.

Глава Роскосмоса напомнил, что в 2014 году РФ уже перекрыли доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения. Тем не менее страна продолжала делать космические аппараты и будет заниматься этим и дальше, «развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя».

Россия, подчеркнул Рогозин, готова действовать и в случае запрета странам на вывод в космос аппаратов «на самых надежных в мире российских ракетах».