Рогозин не исключил новых уголовных дел о преступлениях в космической отрасли

Новые уголовные дела могут быть возбуждены в космической отрасли. Об этом заявил глава Роскосмоса. По словам Дмитрия Рогозина, это связано с изучением «документов прошлых лет».

Рогозин пояснил, что изучением документации занимаются департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита Роскосмоса.

«Это явно не последнее дело», — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя сообщения СМИ о том, что за последние два года следователи возбудили более 20 уголовных дел после проверок в госкорпорации.

В конце мая представители Роскосмоса заявили, что оказывают содействие следствию по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля. Фигурантом дела является экс-руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

В этом же месяце бывший руководитель Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Александр Селиверстов был признан виновным в растрате 108 миллионов рублей. Его приговорили к пяти годам колонии.

По данным следствия, средства были похищены при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара». Селиверстов и его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев не признавали свою вину. По их мнению, они вели обычную хозяйственную деятельность.