Роскосмос ответил на сообщения о своих деньгах в Гонконге

Роскосмос оказывает содействие следствию по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации.

Представители компании указали, что по данному факту была проведена внутренняя проверка. Передачу ее результатов следователям лично инициировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщило РИА «Новости».

Уголовное дело о хищении средств было возбуждено 17 октября 2019 года. По нему проходили восемь фигурантов. Среди них бывший гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и его заместитель Степан Прохоров. Им уже предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.

По данным источника газеты «Коммерсант», более миллиарда рублей, которые были похищены при поставках компонентов для Научно-энергетического модуля, отмывались в Гонконге и ОАЭ.

На предприятиях Роскосмоса уже выявлялись крупные преступления. В 2017 году было возбуждено дело о хищении 20 миллионов рублей на ракетно-космическом заводе в Центре имени Хруничева. В 2019 году вскрылось мошенничество экс-главы НПО «Техномаш» Дмитрия Панова. По данным следствия, он похитил около 500 миллионов рублей при выполнении госконтракта.

В прошлом году под доследственную проверку попал и заместитель гендиректора Центра имени Хруничева Роман Хохлов. Следственные действия инициировали после того, как при исполнении госконтрактов было похищено более 50 миллионов рублей.