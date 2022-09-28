Рогозин назвал ложью сообщения об отказе возглавить Крымский федеральный округ при его создании | 360°

Общество 28 сентября 2022, 20:42 Поделиться Telegram

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Viber Рогозин назвал ложью сообщения об отказе возглавить Крымский федеральный округ при его создании Экс-глава Роскосмоса Рогозин не отказывался возглавить Крымский федеральный округ РИА «Новости»

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не отказывался возглавить Крымский федеральный округ. Регион может появиться после референдумов о вхождении в состав России освобожденных при спецоперации территорий.

«В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — написал Рогозин во «ВКонтакте».

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Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что при создании Крымского федерального округа его главой могут выбрать Рогозина. В регион войдут Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

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На следующий день после публикации в Telegram-канале Brief заявили, что бывший глава Роскосмоса отказался от новой возможной должности. При этом авторы поста не стали приводить источник информации.

Летом 2022 года Рогозин оставил пост гендиректора Роскосмоса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что его судьба в скором времени прояснится.

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