Песков заявил, что судьба Рогозина прояснится в скором времени

Судьба экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина прояснится в скором времени, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От других деталей представитель Кремля воздержался.

«Нет. Она (судьба — прим. ред.) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», — сказал Песков.

Как сообщало ранее издание Nation News, Рогозин оставил пост гендиректора Роскосмоса в июле. Его преемником стал Юрий Борисов, ранее занимавший должность вице-премьера. В правительстве он курировал направления «Космос» и «Оборонная промышленность».

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин может провести встречу с Борисовым в августе. При этом представитель Кремля отметил, что встречи с Рогозиным в графике у главы государства пока нет.

В СМИ появлялись предположения о том, что экс-главе госкорпорации могут предложить руководящий пост на одной из освобожденных территорий Украины. Сам Рогозин никак не комментировал слухи о своем новом назначении.