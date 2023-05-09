Общество 09 мая 2023, 21:57 Рогов объяснил, почему не было тяжелой техники на Параде Победы в Москве Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на Параде Победы ее необходимостью в зоне СВО РИА «Новости»

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил отсутствие на прошедшем Параде Победы в Москве тяжелой военной техники. По его словам, это неуместно, так как сегодня она нужна на передовой и в воинских частях, сообщило РИА «Новости».

Политик отметил, что сам парад был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Проведение мероприятия и участие в нем такого количества людей говорит о том, что «никто ничего не боится». Сам факт того, что парад состоялся воодушевляет людей, а решение о его проведении было абсолютно верным.

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То, что в параде приняли участие различные подразделения войск, свидетельствует о готовности России защищать свои границы.

«Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — пояснил Рогов.

По его политика, вполне достаточно было того, что у стен Кремля прошел танк Т-34 — символ победы в Великой Отечественной войне, ЗРК С-400, означающий, что российское небо находится под надежной защитой, и стратегический комплекс «Ярс» — предостережение, что в случае глобального конфликта России есть, чем ответить.

Ранее сообщалось, что бронированные боевые автомобили АМН-590951 «Спартак» и З-СТС «Ахмат» впервые приняли участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Техника выехала на брусчатку после легендарных танков Т-34 времен Великой Отечественной войны, открывших механизированную часть парада.