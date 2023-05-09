Армия 09 мая 2023, 12:46 Новейшие бронеавтомобили впервые приняли участие в параде Победы Бронемашины АМН-590951 «Спартак» и З-СТС «Ахмат» впервые приняли участие в параде Победы РИА «Новости»

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Бронированные боевые автомобили АМН-590951 «Спартак» и З-СТС «Ахмат» впервые приняли участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Колесная техника прошла в составе механизированной колонны парада Победы. Бронеавтомобили выехали на брусчатку после легендарных танков Т-34 времен Великой Отечественной войны, открывших механизированную часть парада.

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Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» впервые продемонстрировали в августе 2022 года на международном форуме «Армия-2022», разработка техники составила около месяца. Машина основана на раме с корпусом, аналогичным бронеавтомобилю «Тайфун» по классу защиты.

Машину «Спартак» построили на двухосном шасси, она рассчитана на перевозку девяти человек в полном снаряжении. Кроме того, технику оснастили пулеметом КОРД калибра 12,7 миллиметра, а кузов способен выдержать прямое попадание бронебойно-зажигательных пуль.