Родственники водителя легковушки из ДТП на Ставрополье объяснили причину его спешки

Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречку на Ставрополье, спешил в тот день домой к своей семье. Об этом рассказала родственница Максима Ларионова, сообщил «Подъем».

Мужчина воспитывает пятилетнего сына и двухлетнюю дочь. В день аварии он ехал на выходные домой из Астрахани, где в последнее время работает начальником кабельно-заготовительного цеха.

«Ничего не предвещало такого. Ехал с работы, торопился к деткам и жене. Водит машину с 18 лет, водит прекрасно: и легковые, и грузовые. Парень хороший, друг отличный, родителей уважает и любит. Деток двое: 5,5 года сыну и 2,5 дочке. Они его ждали, к ним и торопился», — рассказала родственница.

Авария произошла на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус, в котором из Волгограда ехала детская баскетбольная команда. Погибли пять школьниц, еще 13 человек пострадали.

По предварительным данным, ВАЗ-2109 выехал на встречку и попытался обогнать более 10 машин, среди которых было два грузовика. В какой-то момент водитель понял, что не сможет совершить маневр. Он попытался вернуться в свой ряд, но задел КамАЗ. Грузовик с прицепом притормозил и перевернулся. Его прицеп и накрыл микроавтобус.

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