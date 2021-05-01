Россиянам объяснили, что делать, если навстречу вылетел автомобиль

Паника при виде машины, вылетающей на встречку, может привести к неправильным действиям. В первую очередь в такой ситуации нужно затормозить, предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев.

«Если вы двигаетесь в своей полосе движения, и вам навстречу вылетает другой автомобиль, то первое, что необходимо сделать, это нажать на педаль тормоза. Дело в том, что, если столкновение с высокой степенью вероятности неизбежно, экстренное торможение обеспечит существенно снижение энергии взаимного удара», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что при торможении система пассивной безопасности машины легче справится с нагрузкой, а удар будет менее болезненным. При этом не стоит пытаться начинать маневрировать, чтобы избежать аварии. Если во время уклонения автомобиль выедет на другую полосу и устроит ДТП, то вся вина ляжет на водителя. Также автомобилист будет виноват, если другой водитель среагирует на маневр и в кого-то врежется.

«Если же вы понимаете, что встречный автомобиль — это большой груженый грузовик, двигающийся на высокой скорости, то, конечно, лучше уйти с его пути — при столкновении автомобилей с разной массой сильнее страдает тот, который легче», — подчеркнул эксперт.

Если избежать аварии не удастся, то при торможении необходимо сгруппироваться, сложив руки на груди. При этом ни в коем случае нельзя хвататься за руль или другие части салона.