Родственник инфицированного москвича оштрафован за выход в магазин

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина, который пошел за продуктами в магазин. У него дома родственник болеет COVID-19.

«Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой короновирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал его на 15 тысяч рублей», — передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее сообщалось, что штраф за нарушение режима изоляции выписали уже 55 москвичам общей суммой в 220 тысяч рублей.

По последним данным, в России заражены коронавирусом нового типа 21 102 человек. Жертвами COVID-19 стали 170 инфицированных, 1 694 пациентам удалось выздороветь. 11 марта ВОЗ признала вспышку вируса пандемией. Число заразившихся уже превысило отметку в 1,9 миллиона человек, более 120 тысяч погибло.