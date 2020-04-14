Штрафы за нарушение карантина выписали 55 людям с СОVID-19 Москве

У всех этих людей подтвердился COVID-19. Однако из-за легкой формы протекания болезни им разрешили лечиться дома. Только за последние три дня полиция оштрафовала 25 человек.

Все нарушители доставлены в обсервационные центры в Алтуфьеве, Крылатском, Царицыне и Химках. Теперь бороться с вирусом они будут под наблюдением врачей.

Те люди, которые лечатся дома, подписывают специальное согласие. В нем указано, что они должны строго соблюдать карантин. В противном случае их ждет ответственность.

Карантин должны соблюдать не только пациенты с COVID-19. Также это касается тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Для остальных москвичей действует режим самоизоляции, согласно которому они должны оставаться дома. Выходить можно за продуктами, в аптеку или для прогулки с собакой. Исключение составляют люди, которые вынуждены ходить на работу. Столичные власти для контроля ситуации ввели в Москве пропускную систему. Это касается поездок на работу или в другие места.

По последним данным, в России более 21 тысячи человек заразились коронавирусом. Большинство случаев зарегистрировано в Москве.